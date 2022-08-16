“龍宮”沙粒顯示地球水和有機物或由小行星帶來

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【共同社8月16日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和海洋研究開發機構等在15日的專業雜誌《自然･天文學》上發表研究成果，認為從45億公里外的太陽系邊緣飛來的小行星可能給遠古的地球帶來了水和有機物。上述機構分析了探測器“隼鳥2號”帶回的小行星“龍宮”的沙粒。誕生後不久被熱岩漿覆蓋的地球之後如何出現了豐富的水，這一點並不清楚。 海洋機構主任研究員伊藤元雄（行星物質科學）表示，“從廣泛意義來看，可能是小天體帶來了能產生地球的水和生命的物質。”但據稱，“龍宮”與地球的水在特徵上存在微妙差異，也可能是與上述小行星不同路徑所提供的物質混合進來，形成了現在的水。有機物含碳，是維持生命不可或缺的物質。 分析的8個沙粒（共約59毫克）幾乎全部存在水和有機物，包含於硅酸鹽這一礦物內，處於如同被“搖籃”保護的狀態，在離開存在水和有機物的太陽系外緣位置後，似乎經受住了嚴酷的環境變化。 此次確認的水並非液體狀態，而是氧氣和氫氣結合的羥基狀態，擁有接近太空塵埃和彗星中所含水的特徵。鎖定具體為何種有機物的工作將在今後展開。目前已知曉它是被稱為脂肪族碳氫化合物的物質，集中在較大顆粒的硅酸鹽礦物之中。研究人員認為顆粒越大越耐熱，從而防止了水和有機物的變質。 有關“龍宮”的沙粒，目前已有多個研究團隊發表論文。研究結果包括，“龍宮”由誕生在太陽系外緣位置的母體（母天體）生成並移動到太陽系內部，以及沙粒中含有被視...