日本急救送醫困難情況連續3週創新高

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【共同社8月17日電】日本總務省消防廳16日發佈消息稱，縣政府所在地的消防局等全國52個主要消防站點在8至14日的一週內，遭遇急救車抵達後無法立即決定送醫目的地的“急救送醫困難情況”達到6747件。與上週（1至7日）相比增加了2%，連續3週創新高。據分析，除新冠感染者人數一直處於高位之外，盂蘭盆節期間醫療機構休息也造成了一定影響。 據消防廳稱，急救總數連續8週增加。呼吸困難等疑似感染新冠的情況為2836件，6月第三週以來的8週中首次低於上週。但僅下降1%，幾乎持平不變，依然處於高位。 據悉，急救送醫困難增加的主要原因除新冠疫情蔓延之外，隨著醫療人員感染而出現的停診、盂蘭盆節休假導致可接診的醫療機構數低於平常也造成了影響。 急救總數和疑似新冠兩項數據在東京圈和大阪幾乎持平或出現下降趨勢，但札幌、仙台、名古屋等地則明顯增加。 消防廳對向醫療機構詢問能否接診達4次以上、從急救隊抵達到開始搬運送醫耗費30分鐘以上的情況進行了統計。（完）