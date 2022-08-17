估算顯示日本新冠疫情導致自殺者增加逾8千人

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【共同社8月17日電】東京大學等團隊日前得出的估算結果顯示，從2020年3月至今年6月，日本國內受新冠疫情影響增加的自殺者約達8000人。其中以20多歲的女性居多，19歲以下的女性也相對較多。團隊成員之一的東大副教授仲田泰祐（經濟學）指出：“與男性相比，非正式僱用較多的女性更容易受到經濟的影響，而年輕人更有可能因為行動限制等陷入孤獨。” 此前已從政府統計數據獲悉，2020年和2021年的自殺者均為2.1萬人左右，多於2018和2019年，但並不清楚新冠疫情的影響程度。 在日本，一旦失業率上升，自殺人數就趨於增加，經濟困難被認為是重要原因之一。團隊根據此前的自殺人數變化情況及失業率預測等對假定沒有疫情的情況下的同期自殺人數進行了估算，再與實際人數進行比較，結果算出疫情導致自殺人數增加了8088人。 從年齡段來看，20～29歲以1837人排在首位，佔該年齡段自殺者的近3成，新冠疫情的影響之大可見一斑。其中女性1092人，男性745人。19歲以下也達到377人，佔比約2成，其中女性282人。據稱與他人的聯繫變少會導致因孤獨而自殺的人數增加，團隊認為行動限制也是影響因素之一。 據政府統計，日本的自殺人數從2010年起一直逐年減少約500～3000人，但2020年出現11年來首次增加，2021年雖略有減少但基本與上年持平。男性連續12年減少，女性則連續2年增加。中小學生在2020年首次達到4...