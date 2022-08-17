話題：扭蛋玩具在日本再掀熱潮

Newsfrom Japan

【共同社8月17日電】扭蛋玩具最近在日本再掀熱潮。即便在新冠疫情之下，也有擺放大量扭蛋機的專賣店陸續開業，扭蛋中的玩具也呈現多樣化，其中不乏高價位以及大人喜歡的玩具。在社交網絡上也很容易分享扭蛋的樂趣，成功吸引到各種人群。 2021年2月開業的扭蛋專賣店“GASHAPON百貨店 池袋總店”（東京都豐島區）在1256平米的賣場內擺放了近3000台扭蛋機。店內的“PREMIUM GASHAPON”扭蛋機可設定的最高單價為2500日元（約合人民幣127元）。 “玩具豐富多樣，更新速度很快。作為能體驗到刺激感的休閒遊戲，需求廣闊且不斷增長。”運營方萬代南夢宮娛樂公司（東京）總經理山田昇平道出了扭蛋大受歡迎的原因。 該公司2020年8月在橫濱市開設了首家專賣店，截至2022年7月末的店舖總數已增至73家。疫情下空置店舖的增加也為其開店提供了有利條件。他們還將把店鋪開進電影院和大型書店內，計劃2022年度總數達到100家。山田表示：“將走多元化道路不斷增加店舖數量。增長空間仍然十分廣闊。” 據玩具行業雜誌《Toy Journal》統計，2021年度的扭蛋玩具市場規模超過400億日元，5年裡擴大到了約1.5倍。雜誌主編藤井大祐分析稱：“大人想要的精巧玩具越來越多，在社交網絡上也容易製造話題。市場熱度或將繼續上升。”（完）