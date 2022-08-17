東京獲環保認證的寫字樓租金上漲4%

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【共同社8月17日電】16日從三井住友信託銀行的估算獲悉，關於在節能和綠化等環保性能上獲得了最高等級認證的東京都中心地區的寫字樓，其租金比獲認證前平均上漲了4.6%。在環保意識增強的背景下，即使租金負擔加重也希望入駐的企業增加了。在房地產行業，加大環保措施力度的動向擴展開來。 在日本國內，有國土交通省、日本政策投資銀行（DBJ）等牽頭的認證制度。三井住友信託銀行表示，把獲得認證的寫字樓分為5檔，最高等級（S）上漲了4.6%，第三等級（B）也上漲2.8%。第二等級（A）因統計上的問題而下滑，但據悉入駐需求可見一定程度的增多勢頭。 調查對象為東京都中心5區（千代田、中央、港、新宿、澀谷）建築面積約3300平方米以上、1981年以後竣工的出租寫字樓，總計1876棟。其中，獲得認證且3.3萬平方米以上的寫字樓租金上升趨勢明顯。 運營寫字樓的企業提出對環保投資的收益難以弄清楚，因此實施了該調查。該銀行正在探討在札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡等主要城市也開展調查。（完）