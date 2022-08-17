日本研究稱新冠重症孕婦早產風險升高

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【共同社8月17日電】新冠疫情長期持續，感染對於孕婦的影響日漸明朗。日本產科婦科學會等的研究團隊公佈了最新見解，國立成育醫療研究中心（東京）也在官網公佈了彙總的影響和風險。相關人士指出，孕婦多為家庭內感染。呼籲同住的家人等也注意防止感染。 最新見解稱，若感染併發展成重症的話，早產可能性會升高。建議孕期也接種疫苗。專科醫生稱：“希望採取基本的對策度過，而非過度擔憂。” 孕期需要採取何種防疫措施？國立成育醫療研究中心呼籲，希望貫徹佩戴口罩、洗手、消毒、避免三密（密閉、密集、密切接觸）等通常措施。該中心母性內科（意為產內科學）醫長金子佳代子考慮到家庭內感染，稱“也有必要讓伴侶注意”。 產科婦科學會等6月公佈了國內感染的孕婦的分析結果。31歲以上、孕前身體質量指數（BMI）達到25以上、患有哮喘等呼吸系統疾病等情況，則重症化風險升高。 需要吸氧的“中等症狀2”和需要使用人工呼吸機的“重症”孕婦早產的事例增多。另一方面，流產和死產則並未增加。中等症狀2和重症的人均未接種疫苗。該學會鑑於這些結果建議接種。 金子稱：“感覺新冠一波波疫情的陽性人員症狀各異。希望採取接種疫苗等避免重症化的對策，同時若有擔憂的問題，向醫生諮詢。”（完）