7月訪日外國人達14.4萬人 遊客入境低迷

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【共同社8月17日電】日本國家旅遊局17日公佈的估算數據顯示，7月訪日外國人數是上年同期的2.8倍，為14.45萬人。已連續4個月超過10萬人。較新冠疫情前的2019年7月減少了95.2%。政府6月起恢復接納訪日遊客，但7月的觀光目的入境人數為7903人，比較低迷。 7月的訪日外國人數按國家和地區來看，越南最多，達2.27萬人，之後是韓國的2.04萬人、中國的1.48萬人等。似乎主要是商務相關人士、技能實習生和留學生。 赴日旅遊於6月10日解禁。據觀光廳介紹，8月10日的數據是預定8月12～31日入境的事先申請者有7412人，9月則為4730人，10月以後為2810人。按國家和地區來看，韓國最多。 作為邊境口岸防疫對策，入境日本需要在當地出境前做檢查的陰性證明、獲得簽證等，手續複雜，被認為是低迷的原因之一。 7月出境的日本人有27.79萬人，是2021年7月的6.4倍，較2019年同月減少了83.3%。 另一方面，4～6月的日本人國內旅行消費額（初值）為4.419萬億日元（約合人民幣2220億元），是2021年同期的2.4倍。作為新冠對策的行動限制已被取消，旅遊需求回暖。不過，較2019年同期減少了26.3%。（完）