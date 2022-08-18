獨家：日本調查外國人技能實習生是否因懷孕被強迫回國

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【共同社8月18日電】17日採訪相關人士獲悉，日本出入國在留管理廳和厚生勞動省啟動了以全國約490名外國人技能實習生為對象的實態調查，詢問其懷孕或生產時，是否存在被實習單位或提供接納中介服務的監理團體等強迫回國等不妥事例。這可能是首次由政府實施的調查。 《男女僱用機會均等法》中禁止以懷孕或生產為由的不當待遇，該法也適用於實習生。然而，也有讓實習生在若懷孕則回國的協議上籤字的惡性事例。害怕被強迫回國或被解僱的實習生棄嬰的案件也有發生，政府有意結合調查結果，進一步廣而告之。 據厚勞省稱，2017年11月至2020年12月，因懷孕或生產終止實習的實習生總計達到637人。然而，這僅是通過監理團體等報告所掌握的事例。 因此決定今年8至10月，監督制度是否妥善實施的“外國人技能實習機構”對實習單位開展定期檢查等時，向實習生分發調查問卷調查實際情況。對象是越南和中國等7國的實習生。 詢問是否曾在“若懷孕則辭職”等內容的文件上籤字、是否知曉實際被解僱的實習生等。詢問內容還包括是否知曉懷孕也能休假繼續實習、生產時可利用一次性補貼的制度。 圍繞實習制度，遭受暴力等侵犯人權被視為問題，前法相古川禎久7月表達了著手全面修改制度的想法。2020年在廣島縣和熊本縣，發生了實習生被追究遺棄嬰兒或死嬰的棄屍罪等的案件。（完）