今年北海道秋刀魚首次卸貨量低迷

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【共同社8月18日電】

北海道根室市的花咲港18日迎來了「舷提網捕撈」的秋刀魚今年首次卸貨上岸。據毗鄰的市場稱，回港的是一艘不到20噸的小型漁船，捕獲量約為260公斤，是一個低迷的開局，但競拍中拍出最高1公斤5.4萬日圓的高價慶祝開捕。

上述漁船是隸屬於齒舞漁協的「第55錦隆丸」，10日從花咲港出發，向東駛向約1400公里的公海，進行了為期2天的捕撈。在俄烏衝突導致日俄關係惡化的情況下，漁船在俄羅斯主張的專屬經濟區（EEZ）航行，但據悉未發生糾紛。

漁船在18日早晨6點半前後回港，船員等將裝滿秋刀魚的泡沫箱搬出。一名男性捕魚負責人（36歲）表示：「現在是剛進入漁期，還看不到很多魚群。期待今後（捕撈量能提高）。」

「舷提網捕撈」利用秋刀魚的趨光習性，用集魚燈吸引魚群進入設在船側面的漁網中。到15日前小型船和中型船相繼解禁，20日起計劃有100噸以上的大型船出港。水產廳公佈8至12月秋刀魚洄游量預測稱高於去年，但「比往年要少，多為體型小的魚」。（完）