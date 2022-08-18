大阪一家工廠LED塑料模型精巧再現甲子園

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【共同社8月18日電】日本塑料零部件模具製造商“樋口精密”（大阪府寢屋川市）發售了帶LED燈的阪神甲子園球場塑料模型。社長樋口貴之（48歲）表示，“我太喜歡棒球和甲子園球場了，所以做了這個模型”，他頻繁前往球場，連細節部分都精巧地再現。 模型為透明亞克力材質，長和寬各約25厘米、高約8.4厘米，為實物的1111分之1大小，從覆蓋內野區域的屋簷“銀傘”到照明塔、旗桿均忠實再現。LED為白紅等共20色，可用遙控器改變亮燈模式。 該公司1977年成立，目前的樋口社長是第二代。約7年前他出於愛好而頻繁前往球場進行觀察，並使用網上的衛星圖片設計出模型用3D數據。 新冠疫情蔓延後，該公司的主力業務汽車相關零部件訂單驟減。2020年春季的選拔高中棒球大賽停辦，樋口深受打擊，出於“想要設法照亮這個世界”的想法，他決心將甲子園模型製成商品。該模型在公司電商網站上出售，價格為2.75萬日元（約合人民幣1380元）。（完）