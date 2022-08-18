關注：日本邊境防疫嚴格且疫情嚴峻 訪日遊客難增

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【共同社8月18日電】以觀光目的入境日本的外國遊客難以增加。雖然日本恢復接納外國遊客已過去兩個月，但新冠的邊境口岸防疫措施較他國更為嚴格等產生了影響。“第七波”疫情中，日本的感染人數為全球最多，也出現了避免選擇赴日旅遊的聲音。 ▽方向跑偏 奈良市的“天平旅館”社長北邨孝感嘆道：“恢復接納後，訪日遊客的住宿人數也為零。簡直感受不到解禁的效果。”該旅館疫情前的高峰時，有一半住客是訪日遊客。 日本6月10日恢復了接納訪日遊客。不過，7月入境的遊客人數為7903人。2019年7月以觀光目的入境的遊客超過270萬人，與該數字相比有很大落差。 其中一個原因是邊境口岸防疫措施。截至本月17日，訪日遊客的接納對象為102個國家和地區。條件是必須在從出發地離境前72小時內檢測，取得陰性證明。英國、美國和越南等不需要該證明，日本政府相關人士指出，“聽到因為費事而選擇日本以外的聲音。明明國內的感染已經蔓延，對策的方向跑偏了。” 接納入境的旅遊形式僅限帶團導遊同行的旅遊團。日本國家旅遊局稱：“原本的主流是個人游。期盼解禁的聲音很多。” ▽隔離 訪日遊客主要來自東亞，也受到這些國家和地區自身情況的影響。中國大陸方面發出了避免海外旅行的指示，因此遊客“實際上不可能赴日”（日本國家旅遊局人士語）。香港也把日本列為要求避免前往的對象，返程時需要在酒店等隔離七天。 首相岸田文雄10日在記者會上稱：“基本上正思考的是...