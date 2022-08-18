JAXA與三井住友海上將攜手開發太空旅行保險

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【共同社8月18日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三井住友海上火災保險著眼於未來太空旅行需求的增長，將攜手開發相關保險商品。普通人的太空旅行目前僅限極少數人能夠體驗，將力爭在太空旅行普及前實現商品化。在傷病、物損賠償等現有旅行險的基礎上，還考慮增加對出發前和返回後身體變化的賠償。 JAXA方面將提供在太空逗留期間和訓練時的事故和原因等信息，三井住友海上則評估風險和挖掘需求。去年共有29名普通人在太空逗留，首次超過了宇航員的人數。 據財險相關人士稱，與太空相關的保險此前主要是針對火箭發射升空和軌道上衛星的物損賠償，還沒有面向普通人的類似旅行險的商品。 開發負責人稱：“任何人應該都會對太空旅行抱有恐懼感。希望推出保險商品減少些不安，並推動產業發展。” 各家財險公司均致力於發展太空相關業務，東京海上火災保險也參加了JAXA主辦的新業務開發項目。該公司力爭借用有關宇航員健康的經驗知識，開發出針對飛行前旅行者和在太空逗留的宇航員的健康管理服務。 損保日本公司8月起推出一項服務，在人造衛星企業等發射失敗時補償重新發射的費用。（完）