獨家：日政府擬向烏克蘭避難民眾再發放半年生活費

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【共同社8月19日電】18日從日本政府相關人士處獲悉，有關向因俄羅斯進攻而從烏克蘭逃到日本的無依無靠避難民眾發放生活費的支援措施，政府擬將實施時間在目前的6個月基礎上延長約6個月（180天）。俄烏衝突爆發已近半年，戰況難以預測，避難生活很可能長期化，繼續提供支援成為探討課題。預計政府最快9月正式敲定此事。 據相關人士透露，由於從9月下旬起，6個月生活費發放期限將依次到期，以出入國在留管理廳為中心，政府探討了應對方法。6月28日內閣會議決定再從本年度預備費中支出約19億日元（約合人民幣9500萬元）用於支援避難民眾的生活，延長髮放所需款項將來自於此。 據入管廳消息，截至8月16日，共接納了烏克蘭避難民眾1736人。其中，截至14日，入境時沒有親屬和朋友等身份保證人的有152人。入管廳沒有透露發放生活費的人數，但判斷是否發放時也會考慮即使有朋友也可能因長期避難而難以接受援助等個別情況。實際發放的人數可能超過152人。 入管廳為無依無靠避難民眾和願意接納的地方政府、企業進行配對。避難民眾遷至地方政府和企業提供的公營住宅和宿舍等之後，政府向12歲以上的人發放每天2400日元的生活費（家庭中從第二人起為1600日元），向12歲未滿的人發放每天1200日元的生活費。除此之外，遷往接納地點時，作為購置物品的補貼，向16歲以上的人發放16萬日元，向16歲未滿的人發放8萬日元。（完）