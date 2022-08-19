未來十年太空垃圾墜落地面造成死傷概率為10%

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【共同社8月19日電】

加拿大不列顛哥倫比亞大學研究團隊日前透露分析結果稱，發射人造衛星時所用火箭的殘骸等太空垃圾今後10年間落在地面並造成人員死傷的概率達到10%。隨著太空開發的進步，近年來火箭發射的次數增加。該結果反映出相應的風險正在累積，危險程度比以往考慮的要高。

太空垃圾是完成使命的火箭本身和人造衛星的總稱，大小從數毫米到一輛巴士大小不等。有關火箭殘骸，2016年美國太空探索技術公司（SpaceX）的燃料罐落在了印度尼西亞。中國運載火箭「長征」部分殘骸2020年落在了科特迪瓦的2個村莊，今年7月底在菲律賓近海又發生了同樣的情況。

研究團隊的論文分析稱，1992年起的30年間共有1500枚以上火箭的殘骸脫離軌道，其中約7成處於不可控狀態。

分析結果顯示，在高度不足600公里的低軌道上繞行並存在掉落危險的殘骸有651個，今後10年中，這些殘骸進入大氣層墜落地面造成人員死傷的概率至少為10%。此前一般認為，墜落的風險處於可以無視的水平。

在美國，火箭發射時必須滿足太空垃圾致人死傷風險控制在不滿萬分之一的條件。但美國空軍2011年至2018年實施的66次發射中，一半以上得到了上述條件的豁免，論文指出「（判斷）非常隨意」。雖然有控制技術可將太空垃圾落在遠離人口密集地區的海上，但據悉出於削減成本而不採用該技術的事例較多。（完）