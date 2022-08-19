羽生結弦轉型後公開練習 稱眾人支持成為動力

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【共同社8月19日電】

告別花滑男子競技賽場的羽生結弦轉型為職業選手後，8月上旬首次在仙台市內向媒體公開練習，此後接受了共同社的採訪。羽生遭遇了東日本大地震。作為災區希望之星活躍的絕代「明星」，大家的加油助威成了羽生「痛苦時咬牙堅持下去的動力」。他表達決心稱：「希望接下來從事能讓大家一如既往支持的滑冰事業。」

2011年3月11日，被寄予厚望的16歲羽生在仙台市內練習時遭遇地震，和家人在疏散點生活。之後的賽季他因來自災區而受到更多關注，但卻讓他感到沉重負擔。他說：「我覺得不是因為我堪為國家隊一員，而是因為在災區練習‘很可憐所以入選’，這種感覺非常不舒服。開始的時候有些難受。」

首次參賽就獲得第三名的2012年世錦賽改變了羽生的想法。「我終於能夠體會到人們正是因為我一直在仙台練習，所以才會為我加油助威。從那以後，我反而覺得自己真的非常幸運，帶著這種想法一直堅持到現在。」他將這種支持轉化為練習的原動力，在2014年索契、2018年平昌兩屆冬奧會上實現了該項目66年來的首個兩連冠壯舉。

未來，羽生將作為職業選手在冰壇繼續逐夢。競技賽場需要做出高難度且多個種類的四周跳，但印象較深的是阿列克謝･亞古丁、葉甫根尼･普魯申科等俄羅斯選手在2002年鹽湖城冬奧會上既作出四周跳又展現出高完成度的表演。

羽生強調稱：「我非常喜歡節目首先是一個故事。和著樂曲滑行和跳躍也很喜歡，但我強烈感覺到如果在最後觀賞...