日立推出利用AI發現並追蹤可疑人物的服務

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【共同社8月19日電】日立製作所開始提供一項服務，利用人工智能（AI）影像解析技術，能及早發現東張西望的可疑人物，還具有追蹤拿走他人物品者的功能。該服務有助於緩解警衛人手嚴重短缺的問題，有望提高車站、機場和商業設施等處警衛及監控工作的效率。 安防攝像頭的影像被導入日立自主研發的系統，由AI根據骨骼動作解析人體行動。可以判讀的動作有“東張西望”“踹踢”“毆打”等9種，耗時約1秒就能發現持續東張西望的可疑人物和使用暴力的人等，並在監控畫面上提示。 對於拿走他人物品的行為，通過讓AI學習抓住行李箱和背背包時的特徵，能夠做到精準判讀。根據放下物品和拿走前後的軌跡鎖定持有者，也能追蹤拿走他人物品的人物。 日立從2019年開始提供相關服務，能夠從數萬人規模的影像數據當中，判斷性別、年齡層和服裝等100項以上特徵，迅速找到並追蹤對像人物。此次對該服務的功能進行擴充，今後還將繼續強化。（完）