日本4地律師等要求禁止地方人士公費出席安倍國葬

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【共同社8月19日電】以日本政府7月通過內閣會議決定舉行前首相安倍晉三國葬違反《憲法》等為由，北海道、京都府、大阪府、兵庫縣的律師和地方議員等19日向各道府縣申請居民監查，要求禁止為預計出席國葬的知事和議長等相關人士支出公費。此外還有別的市民團體向大阪地方法院提起違憲訴訟。 監查申請書指出安倍“對政治的公物私用遭到追究等，並非全是積極評價”，主張舉行國葬將強迫對故人並無尊敬和悼念之意的人也進行追悼，違反保障思想和良心自由的《憲法》第19條，認為在1947年國葬令失效後也缺乏法律依據。 申請書還進一步主張，預計知事和議長將公費出席國葬，但這樣的公費支出並不符合《地方自治法》規定的“增進居民福祉”的目的。 在大阪府政府大樓召開記者會的申請人、律師谷次郎表示：“不僅是聲明和遊行，將以各種形式發出批評的聲音。”在兵庫縣政府大樓召開記者會的律師弘川欣繪說：“不允許將我們的稅金用於侵犯思想和良心自由的事情。” 大阪府知事吉村洋文在政府大樓向媒體表示，如果接到出席國葬的邀請，“將作為公務參加”。京都府知事西脅隆俊在記者會上稱：“沒有收到通知文件，尚未探討出席與否。” 除了申請居民監查外，大阪還有反對國葬的市民團體19日向大阪地方法院申請採取取消內閣會議決定等暫行處理，提起違憲訴訟控訴國葬侵犯思想和良心自由。原告小山廣明（80歲）表示：“沒有法律依據的內閣會議決定在民主社會是不可以的。這對安倍也很...