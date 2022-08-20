獨家：日本欲促循環經濟市場規模達80萬億日元

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【共同社8月20日電】關於通過反復再利用和資源化提高資源使用效率的“循環經濟”，日本環境省力爭到2030年使其國內市場規模達到80萬億日元（約合人民幣4萬億元）。目前的市場規模為50萬億日元。對象包括材料再利用、二手商品流通和垃圾處理等廣泛領域。環境省在下年度預算申請中列入普及所需的相關費用，同時還將在近期制定實現目標的時間表。 如果通過提高再利用技術等削減二氧化碳排放量，還能作為氣候變化對策。環境省認為，這對政府提出的“2050年實現去碳化社會”也能做出貢獻，所以應該普及循環經濟。 在時間表裡，關於貴金屬和稀有金屬，將寫明讓小型舊家電中的廢電子基板和廢蓄電池等再利用處理量翻番的目標。為達成目標，不僅要推動廢家電進口，還將在預算申請中列入對民間設備投資的補助。 對於日常用品中的鋰離子電池和預計2030年代後半段使用壽命到期後將大量報廢的太陽能板，也將採取對策。環境省力爭在下年度預算中確保開展抑制二氧化碳排放的再利用技術實證項目的經費。 時間表還將就太陽能板展現完善法制以促進二手流通和再利用的想法。 圍繞塑料垃圾，將統一回收作為地方政府努力義務的新法於4月施行。環境省將以塑料資源回收量翻番為目標，力爭確保完善處理體系的費用。 時間表還包含改變服裝大量生產、大量消費方式並推進再利用和修補等的目標。（完）