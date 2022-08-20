陸自停飛V-22“魚鷹” 或影響佐賀部署

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【共同社8月20日電】關於美國空軍以接連發生事故為由停飛CV-22“魚鷹”運輸機的問題，20日採訪日本防衛省九州防衛局獲悉，陸上自衛隊暫時停飛了臨時部署在千葉縣木更津駐地的V-22“魚鷹”運輸機。防衛省表示將向美方確認CV-22相關問題的詳情，同時還將對V-22實施追加的機體檢查，在安全性得到確認之前停飛。重啟飛行的時間未定。 為了加強離島防衛，防衛省計劃給陸自引進共17架V-22，最晚2025年最終部署至佐賀機場（佐賀市）。美軍的停飛決定也波及了自衛隊的運用，有可能影響為部署至佐賀而與當地持續開展的協調工作。 本月，美國空軍以CV-22接連發生事故為由，決定停飛所有飛機。該機型在日本國內的東京橫田基地也有部署，現已在地面待命。 陸自2020年以來有9架“魚鷹”抵達了木更津駐地，今年3月首次參加日美聯合訓練等，全面投入了運用。陸自曾表示在美空軍做出決定後未採取停飛措施。 “魚鷹”通過轉換主翼上的螺旋槳，兼具旋翼直升機和固定翼飛機的飛行功能。在日本國內，還有沖繩縣的普天間機場部署了24架美國海軍陸戰隊的MV-22“魚鷹”。（完）