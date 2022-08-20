HIS擬以900億日元出售長崎豪斯登堡

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【共同社8月20日電】關於日本旅行社巨頭HIS正在討論出售的度假設施“豪斯登堡”（長崎縣佐世保市），20日採訪相關人士獲悉，正在朝著出售額為900億日元（約合人民幣44億元）左右的方向展開協調。據點設在香港的太盟投資集團（PAG）被視為熱門買家，可能最快本月內敲定。 出售金額最初預計為500億～700億日元。但豪斯登堡的業績從新冠疫情打擊下恢復，還計劃上市，因此有可能以更高的價格出售。 HIS受新冠疫情影響，海外遊客急劇減少，經營惡化，將通過出售來確保手頭資金。 HIS於2010年向豪斯登堡出資20億日元，獲得了三分之二的股份。其餘股份由九州電力、西部燃氣、九電工、九州鐵路公司（JR九州）、西日本鐵道5家當地公司持有。據相關人士透露，HIS已向5家公司說明了出售條件。 PAG力爭收購9成以上股份。據稱，方針是由HIS購買5家當地公司持有的股份，然後出售整體的9成以上。5家公司計劃同意。 豪斯登堡出售後也將繼續營業。HIS以維持員工僱用（2021年9月為1238人）為前提展開了談判。 豪斯登堡於1992年開業，2003年經營破產後，在HIS主導下實現了重組。（完）