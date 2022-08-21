LINE為協助查處犯罪5年提供個人信息逾萬件

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【共同社8月21日電】20日從“連我”（LINE）公司公佈的資料獲悉，為協助查處犯罪，LINE在2017至2021年的5年裡向警察等辦案機關提供了共計約1.1萬件用戶個人信息。 LINE的《透明度報告》顯示，2021年基於法院命令文件提供給辦案機關的個人信息有2393件。2017年為1909件，2018年為2186件，2019年為2269件，2020年為2246件，呈增長趨勢。 個人信息指的是用戶的電話號碼、郵箱地址、交談過的對象、日期時間等通訊履歷、智能手機和電腦的IP地址等。 除了欺詐、恐嚇、侵佔等，以兒童受害案件犯罪調查為由要求的信息提供也較多。另外還有並非基於命令文件、作為“辦案相關事項照會”的信息提供，5年間共有416件。對於自殺預告等有必要保護生命的情況，也曾無需命令文件就提供信息。 立正大學教授小宮信夫（犯罪學）分析稱：“發生犯罪的場所正從現實空間轉移至匿名性高的網絡空間。與以往辦案過程中收集證據和詢問情況一樣，SNS上的個人信息、活動履歷已成為重要線索。”（完）