分析：陸自停飛“魚鷹”或影響離島防衛

Newsfrom Japan

【共同社8月22日電】日前獲悉，鑑於美空軍停飛CV-22“魚鷹”運輸機，日本陸上自衛隊暫時停飛了V-22“魚鷹”。陸自今年首次參加日美聯合訓練等擴大飛行範圍，全面投入了運用。此事也可能對強化離島防衛這一引進目的產生影響。臨時部署地千葉縣木更津駐地和計劃最終部署的佐賀機場當地發出了要求貫徹安全和完善提供信息工作的聲音。 防衛省已告知陸自“魚鷹”的相關地方政府，今後的飛行將在弄清追加檢查和來自美軍的確認結果後實施。防衛省相關人士強調稱：“鑑於美軍的措施，陸自也重新檢查機體是理所當然的。”陸自“魚鷹”本月9日以後沒有飛行訓練的計劃，實際上是暫時“停飛”。防衛省稱，未接到美方稱發現“魚鷹”技術上課題的通知。 2020年以來有9架“魚鷹”抵達了木更津駐地，陸自計劃總共引進的是17架。去年底，完成了機載無線設備等日本獨有裝備品是否適用於美國產機體的確認試驗。今年1月，時任防衛相岸信夫搭乘“魚鷹”。3月，“魚鷹”首次參加了在靜岡縣東富士演習場實施的日美聯合訓練，與美海軍陸戰隊MV-22“魚鷹”一起運送隊員。 陸自“魚鷹”的主要任務是在南西諸島出現突發事態時，運送離島防衛專門部隊“水陸機動團”的隊員。7月飛至九州，參加了水陸機動團據點所在的長崎縣佐世保市相浦駐地的訓練。並且在同月首次向媒體公開了“魚鷹”內部。 防衛省計劃最遲到2025年把“魚鷹”從木更津轉移至佐賀機場，最終部署於該機場。該機場面朝...