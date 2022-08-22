調查：接種第三劑新冠疫苗後發病風險減半

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【共同社8月22日電】日本國立感染症研究所日前彙總的分析結果顯示，國內已接種第三劑新冠疫苗的人與未接種者相比，感染奧密克戎毒株亞型“BA.5”之後的發病風險減少54%～65%。雖然接種兩劑後隨著時間流逝，有效性會減弱，但該分析表明追加接種第三劑後，有效性會上升。 季節性流感疫苗的該數據被認為是40%～60%左右，被視為具有免疫逃逸能力的BA.5則處於幾乎同等水平。該研究所的感染症疫學中心負責人鈴木基表示：“如果接受追加接種，就能獲得更好的效果。希望尚未接種第三劑的人去接種。” 調查於病毒日益向BA.5置換的今年7月，在關東地區的醫療機構實施，對象為發燒門診就診者。基於疫苗接種史等對1500多人的數據進行分析，比較了接種對降低發病風險的效果。 結果顯示，完成第二劑接種5個月以後的效果僅為35%。另一方面，如果接種了第三劑，那麼接種後14天～3個月的效果上升至65%，3個月以後也有54%。 在奧密克戎毒株中的BA.1和BA.2為主流的1～6月，接種第二劑5個月以後的效果為46%，確保了中等水平。接種第三劑後為超過70%，比對BA.5的效果更好。 首相官邸15日公佈的不同年齡段的接種率數據顯示，60歲以上各年齡段的第三劑接種率均超過80%，而二三十歲人群則為50%左右。（完）