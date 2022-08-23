文科省擬向大學每年補貼5億日元強化基礎研究

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【共同社8月23日電】日本文部科學省日前敲定一項方針，將對在基礎研究等方面取得成績的7所左右大學提供最長10年、每年約5億日元（約合人民幣2500萬元）的補貼。該省還考慮將來新設基金，分階段增加接受補貼的大學數量。下年度預算申請中將列入相關經費約56億日元。 政府正在推進對具有全球競爭力的“國際卓越研究大學”的支援計劃，從10萬億日元規模的基金中向數所院校每年提供數百億日元。此次的補貼也是同類舉措，旨在強化與各國競爭時有望充分發揮實力的研究領域。 擁有匯集全球頂尖人才的太空、生命、材料等相關基礎領域研究基地，或力爭使邁向去碳化社會相關研究成果投入實際應用等的產學官合作基地的大學等將成為補貼對象。申請認定為國際卓越研究大學的院校則不在此列。 大學接受補貼時將被要求制定研究能力強化戰略，可能需要設置支持項目運營的專門崗位以減輕研究人員的負擔，或完善措施擴充相關設備。 日本的科學研究長期表現低迷，包括在論文被引用數量排行榜上跌至歷史新低等。（完）