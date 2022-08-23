日本22道縣最低時薪上調金額超過中央政府標準

Newsfrom Japan

【共同社8月23日電】日本所有都道府縣2022年度最低工資上調金額23日全部出爐。做法是參考中央政府提出的上調大致標準，由各都道府縣的地方審議會敲定額度，47個都道府縣中有22個高於中央的標準。與2021年度的7縣相比，增加至約3倍。調整額將從10月起陸續適用。 中央政府根據不同地區給出30日元（約合人民幣1.5元）或31日元的時薪上調大致標準。工資水平較低的地區紛紛超出標準。除當前物價上漲之外，此舉也意在阻止人口流向相鄰地區及大城市圈。岩手、鳥取、島根、高知與沖繩5縣高出3日元，山形、愛媛、熊本等8縣高出2日元。25個都府縣回覆稱按照中央政府的標準上調，低於標準的回覆為零。 政府的中央最低工資審議會（厚生勞動相的諮詢機構）2日敲定全國平均大致標準為時薪961日元，上調金額達到創新高的31日元。都道府縣的地方審議會在此基礎上各自進行了磋商。 政府根據經濟情況等，把都道府縣分為A～D四檔，給出大致標準金額。2022年度的大致標準是，A檔的東京等6都府縣31日元，B檔的京都等11府縣31日元，C檔的福岡等14道縣30日元，D檔的鳥取等16縣30日元。決定上調金額超出標準3日元的5縣均屬D檔。（完）