日本團隊估算今後一成人口感染新冠或成常態

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【共同社8月23日電】日本京都大學教授西浦博等人的團隊日前彙總估算結果，認為新冠疫情從目前的“全球大流行”變為“地方性流行”狀態後，數年內將持續全國常有約一成人口感染的狀態。 預計感染規模為季節性流感的約10倍。在被視作“普通傳染病”以後，可能仍會出現數萬人規模的感染者。西浦強調稱：“充分有可能在地方性流行時期也出現醫療持續吃緊的情況。有必要採取包括新開發疫苗在內的計劃性應對措施。” 團隊以計算疫情蔓延情況的數理模型為基礎展開了研究。假定今後也繼續出現新型變異毒株，而疫苗和自然感染所獲免疫經一段時間後失效。該估算的前提條件是大流行平息後，經過幾乎所有成人有感染史的階段，呈現穩定狀態。 結果顯示，地方性流行期也會呈現常有百分之幾至十的人口感染的情況。考慮到疫情持續時間、實際報告比例等因素，單日的全國感染人數至少為5萬至10萬人規模。據稱，人數較多時將為流感的十倍規模。 政府已著手探討變更新冠病毒在《感染症法》中的分類，改為與流感一樣的“相當於5類”。西浦指出，輕易變更可能會使老年人較多的日本出現許多死亡病例。他稱：“需要及時且細緻地研究感染動向，同時採取繼續有計劃地追加接種的措施。”（完）