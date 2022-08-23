聚焦：日企確保蓄電池採購或需15萬億日元投資

Newsfrom Japan

【共同社8月23日電】日本國內約百家電池相關企業組成的電池供應鏈協議會公佈估算結果，到2030年日企要想確保穩定採購蓄電池所需產能，政府和民間有必要總計投資約15萬億日元（約合人民幣7510億元）。用於純電動汽車（EV）和太陽能發電的蓄電池是實現去碳化的重要技術，但中韓等企業崛起導致日企市場份額下滑。官民合作是強化競爭力的關鍵。 經濟產業省4月公佈的“蓄電池產業戰略”中期總結中指出，要想穩定採購蓄電池和確保其材料稀有金屬的購買力，需要最晚到2030年把在國內的產能提高到150吉瓦時，在海外的產能提高到450吉瓦時。目前的產能為國內外合計僅約60吉瓦時，有意最晚到2030年使在全球市場所佔份額從目前的15%增加至20%。 協議會去年向會員企業實施了問卷調查。據估算，若要把國內產能提升至150吉瓦時，官民需就設備和廠房等投資3.4萬億日元，要求政府負擔其中的2.3萬億日元。若要把海外產能提升至450吉瓦時，預計設備投資方面需要投入10.2萬億日元。此外分析稱，若要確保鋰和鎳等日本依賴海外的稀有金屬權益，需要投入2.2萬億日元。 在蓄電池領域，日本集中於開發增加EV續航里程的新一代“全固態電池”，但投入實用耗時頗久。其間，中韓企業在既有的鋰離子電池技術方面趕上日本，日企的車載型鋰電池份額從2015年的約40%下降至2020年的約21%，定置型則從2016年的約27%下降至4%。日本不得不...