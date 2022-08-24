岸田稱由地方政府判斷是否全數掌握新冠感染者

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【共同社8月24日電】日本政府24日對於修改目前全數掌握新冠病毒感染者的做法，決定將交由各地方政府進行判斷，而不是在全國統一實施。日本政府顧及醫療第一線，將其作為發燒門診告急地區的緊急措施。首相岸田文雄在線向媒體透露了此事。在放寬邊境口岸防疫措施方面，對於在入境日本之際要求提交離境前72小時以內的檢測陰性證明的當前做法，他表示將以接種三劑疫苗等為條件予以免除。 岸田就掌握感染者說明稱：“可以根據地方政府的判斷，把上報範圍限定為老年人等。”他還透露9月7日起採用新方式，可以用第三劑接種證明代替入境時所需的陰性證明。對於縮短感染者的隔離期，他表示將在觀察疫情發展的基礎上儘早宣佈。 關於是否上調目前每天2萬人的入境人數上限，則將繼續探討。岸田本月24日上午與厚生勞動相加藤勝信等相關閣僚磋商了應對，朝著修改疫情“第七波”的全數掌握方式以及放寬邊境口岸對策推進了協調。 官房長官松野博一在記者會上指出：“包括普通醫療在內，醫療供應體製出現了巨大負擔。今後變得嚴重令人擔憂。” 關於全數掌握，日本政府針對奧密克戎毒株傳染擴大速度快但不易重症化的特點，探討了應對措施。對於重症化風險低的患者，將不要求把個別的患者信息輸入政府信息共享系統，而是以報告患者發生數的形式來把握疫情動向。全國知事會此前就要求取消全數掌握。 岸田還與政府新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂等專家也交換了意見。 圍繞邊境口岸對策，岸...