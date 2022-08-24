調查顯示七成外國遊客認為防疫措施妨礙赴日游

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【共同社8月24日電】運營面向訪日外國遊客網站的“D2CX”公司（東京）23日發佈消息稱，以居住在海外的外國人為對象的調查顯示，如果日本為防控新冠維持當前的邊境口岸措施，表示將“放棄”或“可能放棄”赴日旅遊的受訪者合計達到72%。其中63%表示作為替代“將前往日本以外地區旅行”，21%選擇“國內游”（可多選）。調查結果反映出嚴格的邊境措施可能導致遊客遠離日本。 調查於7月上旬在網上實施，52個國家和地區的1717人作出了回答，大部分曾訪日兩次以上。 認為日本的邊境措施“嚴格”和“略微嚴格”的受訪者總計佔整體的91%。關於日本的做法，也有嚴厲意見指出“落後於他國”。 關於希望放寬哪些措施（可多選），“限定團隊游”占到71%，其後依次為“必須獲得簽證”39%、“出境前PCR檢測”38%、目前上限2萬人的“單日入境限制”23%。 表示如果撤銷防疫措施則希望立即赴日的受訪者達九成。有馬來西亞女性表示“非常想念日本”，還有丹麥男性表示“考慮在（神奈川縣）小田原開公司併購置房產”。 2019年訪日遊客達到3188萬人次，而受疫情影響，2021年驟降至24.59萬人。帶團導遊同行的團隊游重啟後，今年7月的訪日遊客約14萬人，僅為2019年同期的5%左右。（完）