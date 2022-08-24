獨家：核試驗觀測網擴建受疫情影響陷入停滯

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【共同社8月24日電】23日據相關人士透露，在外界對朝鮮實施第7次核試驗的擔憂高漲的情況下，國際機構為監測核爆炸計劃在日本九州設置的放射性稀有氣體觀測據點陷入停滯。主要原因是新冠疫情蔓延導致器材運輸和歐洲技術人員的派遣停止。若能建成，將成為西日本首個據點從而擴大觀測網，正因如此日本政府也十分關注相關動向。 上述國際機構是禁止一切伴有核爆炸核試驗的《全面禁止核試驗條約》（CTBT）組織籌備委員會（總部設在維也納），成立於1996年，在近90個國家設置了300多處據點，對核試驗釋放的放射性稀有氣體以及地震波和水中聲波進行24小時觀測，構建了全球規模監測網。 位於朝鮮東面的日本在捕捉偏西風或季風帶來的放射性物質方面是重要據點之一。據相關人士透露，籌備委員會為觀測稀有氣體，作為與日本相關機構的共同觀測項目，在北海道幌延町、青森縣陸奧市及群馬縣高崎市設置了3處據點。 據悉該機構此前與分析環境輻射的日本國內團體協調，希望在距朝鮮半島較近的福岡市也能設置據點，但從疫情蔓延的2020年起未能取得進展。 日本政府相關人士強調：“政府雖有自己的稀有氣體觀測系統，但與國際機構合作很重要。”目前有消息稱朝鮮出現實施第7次核試驗的動向，能否進一步加強監測體製成為焦點。（完）