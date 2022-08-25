日本大學女教師人數創新高

Newsfrom Japan

【共同社8月24日電】24日從日本文部科學省的2022年度學校基本調查（初值）獲悉，截至5月1日，國公私立大學的女教師人數創紀錄地達到50,975人，佔全體教師的比例為26.7%，也創下新高。本科在校女學生人數為1,201,050人，為史上最多，佔比為45.6%，與上年度持平。 女教師人數在1992年度僅12,380人，佔比9.6%，30年間有了大幅增加。文科省說明稱原因是“女性的大學升學率提高，以及有更多女性步入了社會”。 包括男生在內的本科生共2,632,410人，即使在新冠疫情下也呈增加趨勢。 小學在校生有6,151,310人，初中生3,205,226人，均創新低。另一方面，特別支援學校的在校生達148,633人，刷新最高紀錄。文科省認為“對根據兒童的殘障及特性實施教育的理解得到普及”。 中學等的女教師比例也創新高，初中為44.3%，高中為33.1%，特別支援學校為62.6%。 學校基本調查每年對教育機構數量、在校生人數以及升學動向進行統計。（完）