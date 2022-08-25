海自潛艇撞船事故調查報告顯示是因誤判聲源

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【共同社8月25日電】

日本運輸安全委員會25日公佈了海上自衛隊潛艇「蒼龍」號與香港籍貨船「鴻通（OCEAN ARTEMIS）」號相撞事故的調查報告。該事故去年2月發生於高知縣近海。報告認為，潛艇在用聲納探測周圍狀況上浮時誤判了聲源，未能發現貨船，因此向防衛相提議加強監督體制等防止類似事故再次發生。

報告稱，去年2月8日上午11點前後，潛艇為伸出潛望鏡觀察海面狀況而上浮時，與貨船底部發生碰撞。聲納探測到的貨船的輻射噪聲和船員確認的航行噪聲被誤認為是遠處的集裝箱船所發出，因此判斷沒有船隻妨礙潛艇上浮。

出現誤判是因為在潛艇與兩船位置發生變化的情況下，探測到的兩種聲源方向幾乎重合，潛艇船員雖注意到了航行噪聲的音質變化卻未引起重視，沒有報告給當值的上級。潛艇受損後失去通訊手段，海上保安廳等在事故發生3個小時以上才接到通報。

安全委員會要求在聲納探測聲源方向重合時務必開展精密調查，將可能發生碰撞的訊息全部彙總至駕駛人員等，此外還要求配備衛星手機等設備，建立迅速通報體制。 事故發生在高知縣足折岬東南約50公里的太平洋上，潛艇內3名船員受傷，舵等部位受損。貨船的船頭右舷受損，沒有人員受傷。（完）