旅遊等行業對入境免證明期望值不高 呼籲放開個人游

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【共同社8月25日電】日本政府計劃對已接種3劑新冠疫苗的人免除入境時的陰性證明。雖然旅遊、零售等行業對此持歡迎態度，但對訪日外國人的真正回歸均不抱多大希望。一些人士呼籲採取進一步的措施，例如放開個人游等。 ANA控股社長芝田浩二表示：“能安心往來海外是個好消息。熱切期盼訪日外國人免簽和放開個人游也能放寬至七國集團（G7）同等水平。”大型旅行社JTB也表示歡迎稱：“期待進一步推進與海外的雙向交流。” 政府6月恢復接納訪日遊客，7月的入境旅客數與疫情前的2019年相比減少了約95%，僅為14萬餘人。旅遊簽證僅限團隊游這一限制依然存在是主要原因。 某百貨店的幹部表示：“雖然多少放寬了一些，但不能有過高期待。”據稱，疫情前外國人相關的銷售額占到總體的1成左右，但目前僅為1%左右。“6月的放寬對百貨店業績也沒有影響。在日元貶值的情況下，訪日遊客的消費是為數不多的增長點，希望真正採取行動喚回海外遊客在日消費。” 某旅遊行業人士也表示：“此次的措施針對的是回國的日本人，對訪日外國人的效果不大。期待能放開外國遊客的個人游。”（完）