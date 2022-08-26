詳訊：警察廳長官就安倍案表示有意辭職

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【共同社8月25日電】關於日本前首相安倍晉三在奈良市發表街頭演講時遭槍擊身亡一案，警察廳長官中村格在25日的記者會上表示有意辭職。這被認為是實際上的引咎辭職。警察廳當天公佈了警衛驗證結果及改進措施，指出警備預案階段如果在嫌犯靠近安倍的後方合理安排警衛人員，將很有可能阻止此事發生。 中村在記者會上表示：“接下來將推行新的警衛警備，採用面目一新的新體制是理所當然的。”中村已在25日的國家公安委員會會議上提出辭職。 奈良縣警察總部長鬼冢友章也表明了辭職的意向。他受到了減薪十分之一（3個月）的懲戒處分。 此外，奈良縣警方25日宣佈對擔任警備部參事官的男性警視（60歲）等4人做出減薪及警告的懲戒處分。 在公佈的驗證結果及改進措施中，警察廳詳細說明了嫌犯和警衛人員等的舉動，指出安倍後方警戒“空白”產生的原因以及警備預案的不周全之處。對於規定基本事項的“警護要則”，進行了徹底修改並重新制定。彙總的強化措施包括警察廳通過審查警備預案等加強對都道府縣警察工作的干預、增加“警護官”（SP）人手等。 中村在記者會上表示：“問題的根源在於，由都道府縣警察負責實施警衛的現行機制已經到達極限。” 中村出生於福岡縣，畢業於東京大學。1986年進入警察廳，擔任過東京警視廳刑事部長等職位，於2021年9月就任警察廳長官。他在2009至2015年擔任官房長官秘書官，其中有一段時間是前首相菅義偉擔任官房長官。（完）