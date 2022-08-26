陸上幕僚長稱魚鷹運輸機能確保安全運用

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【共同社8月26日電】日本陸上自衛隊最高長官、陸上幕僚長吉田圭秀25日召開記者會，就臨時部署在千葉縣木更津駐地的V-22“魚鷹”運輸機表示：“已確保能夠安全運用的體制。此次重新教育飛行員和進行檢查，將在確保安全萬無一失的基礎上依次實施飛行訓練。”他並未提及具體時間。 鑑於美國空軍本月以離合器故障接連引發事故為由停飛了CV-22“魚鷹”，陸自宣佈對擁有的V-22追加實施安全檢查。目前沒有訓練計劃，實際處於暫時“停飛”狀態。 吉田指出美方在2010年就已知曉離合器故障問題，並強調稱：“不引發嚴重故障、能夠安全運用的程序已經確立，陸自也實施了教育訓練，判斷能夠繼續飛行。” 關於美空軍停飛的緣由，吉田給出看法稱：“並非整個美國國防部認為存在技術性問題。空軍為慎重起見，自行判斷（讓飛機）在地面待命。”他還提及美海軍陸戰隊MV-22“魚鷹”的運用，指出“包括重要人物空中運送在內，還在繼續”。吉田示意，陸自比美空軍更早重啟“魚鷹”飛行也是有可能的。 吉田表明認為陸自“魚鷹”目前不是停飛的立場，稱“碰巧也趕上了暑假，沒有飛行計劃”。 陸自為強化離島防衛能力，計劃引進共計17架“魚鷹”。2020年起，其中9架抵達木更津。陸自打算到2025年實現最終部署在佐賀機場，正在與當地展開協調。（完）