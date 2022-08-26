日本擬全國統一修改全數掌握新冠感染者的做法

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【共同社8月26日電】26日採訪多名相關人士獲悉，日本政府正探討最快9月中期開始，在全國統一修改目前掌握所有新冠病毒感染者情況的做法。政府將視疫情發展做出判斷。雖然首相岸田文雄24日已宣佈，為了減輕醫療機構等的負擔，將允許由都道府縣做出判斷，把根據法律必須上報的範圍限定為老年人等重症化風險較高的人群，但政府將進一步做出調整。 據相關人士透露，政府可能會同時宣佈縮短感染者的療養期和修改“全數掌握”。岸田24日就全國統一修改“全數掌握”和縮短療養期表示“將切實觀察疫情發展，盡快公佈”。各地知事紛紛要求“應在全國統一實施”。 上報時須通過政府的信息共享系統在線輸入感染者姓名、出生日期、聯繫電話號碼等信息。政府希望通過縮小對象範圍，來減輕負責輸入的醫療機構和保健所等的工作負擔。厚勞省正在探討採用統計特定醫療機構的上報人數來監測疫情的“定點掌握”方式，代替全數掌握。 根據24日公佈的做法，在發熱門診和保健所業務告急的地區，醫生必須依法上報的範圍可以從全部感染者縮小至65歲以上、需要住院、有重症化風險必須用藥或輸氧的患者以及孕婦。對於年輕人等風險較低的非上報對象的感染者，則將統計人數，通過每天公佈總數和年齡分佈來掌握疫情動向。（完）