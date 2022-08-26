群馬警方通過臉書面向外國人開展安全防範宣傳

Newsfrom Japan

【共同社8月26日電】日本群馬縣警察為了向外籍居民及時傳遞安全防範信息，在臉書（Facebook）上開設了官方主頁。這樣做的好處在於，通過使用文化廳推薦的“簡單日語”以及臉書的自動翻譯功能，能夠對應各種語言。據群馬警方介紹，開設面向外國人的臉書官方主頁在全國各都道府縣警察當中尚屬首例。 “熊出沒！不要靠近！”“注意拖拉機小偷！離開車輛時拔下鑰匙！”臉書上發佈了案發現場及漢字上標有假名的最新信息。由於翻譯成多種語言的時間縮短了，所以縣警能發快訊。 群馬縣的外籍居民截至去年底為6萬餘人，來自巴西和越南等112個國家，佔縣人口的3.1%。縣警通過問卷調查了解到以臉書作為聯絡手段的人最多，由於具備不通過英語就能直接翻譯成100種語言的功能，所以決定開設主頁。 單日瀏覽量有時會超過800次。“每天都用臉書，所以很方便”“標有假名，所以很容易明白”等肯定意見不在少數。 縣警外國人綜合對策室室長田島康德（50歲）表示：“外籍居民是構成群馬社會的重要夥伴。為了避免因不知道規則而成為加害者或受害者，將讓信息傳遍每個角落。”（完）