面向小學生的調查顯示紙質更有助提高閱讀能力

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【共同社8月26日電】26日從廣島大學等研究團隊實施的調查獲悉，分別以紙質和數字終端方式出題調查小學生文章閱讀能力，結果發現小學三四年級的中學年以下學生回答紙質出題得到的平均分更高。 教育一線通過導入每人一台終端推進數字化，但廣島大學研究生院教授難波博孝指出：“要培養沉浸於文章的深度閱讀能力，可能還是紙質更合適。” 調查以廣島縣內的284名小學生為對象實施。問題是閱讀小學一年級國語教科書上的文章並回答8道問題，答案均填寫在紙上。據研究團隊介紹，以小學生為對象調查紙質和數字方式的閱讀能力差異尚屬首次。 答題正確率方面，在一二年級低學年和三四年級中學年，紙質比數字分別高出2.2個百分點和3.5個百分點。五六年級高學年則是數字方式高出2.8個百分點。 詢問“讀書的話是紙質好，還是數字終端好”，結果在獲得平均分以上成績的低學年學生中，有6成以上選擇紙質。年級越高，選擇紙質的學生越多，高學年達到約8成。 另一方面，低學年和得分較低的孩子更傾向於選擇數字閱讀。難波分析稱：“或許與紙質相比，數字終端需要進行操作，難以把精神集中到內容上。至少就低學年閱讀能力的培養而言，紙質的學習效果更好，有必要根據孩子的成長階段採用不同形式的教材。”（完）