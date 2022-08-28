近畿大學團隊開發出牛肉品質AI預測技術

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【共同社8月28日電】日本近畿大學教授松本和也（畜產學）的研究團隊開發出一項技術，用人工智能（AI）分析牛犢血液信息可預測長大後的牛肉品質。無需依賴畜產農戶的經驗，根據預測結果決定適合牛犢的飼料種類和數量，就能實現高效飼養。力爭由大學孵化創新企業，提供以“AI牛肉”為賣點的預測服務。 AI對牛犢血液中的135種蛋白質信息進行分析，預測精加工前的半扇肉重量以及里脊肉大小、五花肉厚度等肉質情況。未來，例如畜產農戶想要飼養里脊肉較大的牛，就可以通過AI的預測挑選里脊肉更易長大的牛犢並使用相應的飼料。據稱用於分析的採血量約為1至2毫升，對牛犢不會造成負擔。 由於能夠預測長大後的肉質，所以無需等待批發市場的競拍，方便批發商和畜產農戶在牛犢時就進行交易。根據AI的預測，獸醫和飼料公司也能提議診療方法和飼料使用方法。 五花肉厚度的預測結果與實際養成的結果誤差在4%左右。預測服務費用設想為每頭牛約2萬日元（約合人民幣1000元），最快將在數年內通過批發商向畜產農戶提供。松本表示：“希望讓AI不僅得出預測結果，還提議牛的飼養方法。”（完）