日本政府30日起再次測試孤獨煩惱諮詢熱線

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【共同社8月29日電】日本政府將從30日上午10點起開通免費熱線電話，24小時受理有關孤獨孤立的煩惱諮詢。號碼為全國通用的“#9999”。此舉考慮到預防暑假結束後趨於增加的兒童自殺等。處於試運行階段的熱線將開設至9月6日上午10點，之後再行探討，判斷能否正式開通。 打通電話後將首先進入語言導航，從“18歲以下人士”“為孤獨孤立感到煩惱”“痛苦到想死”“生活窮困”等項目中選擇想要諮詢的內容，然後由熟悉各相應領域的支援團體接聽。 孤獨熱線已是第二次試運行，上一次是在7月。第一次試運行共接到電話約1.4萬件，去除轉接時掛斷的電話，共提供諮詢約3800件。據稱，根據第一次試運行的結果，此次對諮詢較多的領域增加了支援團體及電話線路的數量。 孤獨孤立對策擔當相小倉將信25日在東京都內的視察地對媒體表示：“諮詢服務將比第一次準備得更充分”。2022年度內還將開展第三次試運行。（完）