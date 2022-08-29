熊本縣內《海賊王》角色像吸引遊客助重建

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【共同社8月29日電】日本熊本縣內的漫畫《海賊王》角色像受到歡迎。主人公等的“草帽一夥”10座像7月齊亮相，遊客從縣內外紛至沓來。設置角色像是2016年4月發生的熊本地震災後重建項目之一，縣政府等還策劃了巡遊角色像和地震遺址的旅遊活動。 ８月中旬的一個下午，設置於縣政府前的主人公“路飛”像吸引了帶小孩的遊客等接踵而至。兵庫縣西宮市的大一女生（19歲）笑著說：“因為喜歡海賊王來看，很開心。”設置於熊本市動植物園的“喬巴”像前，來自廣島縣的一對30多歲情侶來拍紀念照，說“花兩天時間，10個像都打卡”。 《海賊王》作者尾田榮一郎是熊本市人，這成為了開始設置角色像的契機。呈現出的故事是“草帽一夥”趕到受災嚴重的９個市町村，發揮各自的特技幫助重建。 該縣稱，7月下旬，角色像附近和熊本、福岡縣部分店鋪開始銷售的角色像手辦兩天售罄。補貨後，7月底恢復了銷售。 熊本縣和出版社集英社正在探討巡遊地震遺址和角色像的官方旅遊活動指南。遺址包括因地震而損壞的原東海大學阿蘇校區等。一名負責人稱：“希望與精心打造而成的角色像一同，看看災區和熊本。若能助力重建就好了。”（完）