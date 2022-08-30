詳訊：京瓷名譽董事長稻盛和夫去世

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【共同社8月30日電】日本京瓷公司創始人、名譽董事長稻盛和夫24日上午8點25分因年老體衰在京都市內的家中去世，享年90歲。稻盛生於鹿兒島市。他曾設立KDDI公司，並為日本航空公司重組盡力。葬禮和告別儀式已由親屬等舉行。計劃今後舉辦追思會。 稻盛1955年畢業於鹿兒島大學。他從京都的製造商離職後，1959年27歲時創立了京都陶瓷公司（現京瓷）。通過使用陶瓷的電子零部件實現業績增長，一代就打造成銷售額超過1萬億日元（約合人民幣500億元）、集團員工數達到約8.3萬人的全球知名製造商。 順應電信事業自由化的趨勢，他1984年成立了第二電電企劃（現KDDI）公司，涉足信息通信領域。他還著力於手機的業務化。 1997年，他從董事長退居為名譽董事長。在那以後，他也指揮了支援經營破產的複印機制造商三田工業（現京瓷辦公信息系統）實現經營重組的工作。 2010年，稻盛應政府強烈請求，擔任陷入經營危機的日本航空公司董事長，無償指揮日航重振旗鼓。採用把公司組織劃分為小的單元進行核算管理的京瓷經營手法“阿米巴經營”，使業績得到恢復，2012年促成了日航在東京證券交易所主板重新上市。 “作為人，若相信是正道，就要堅決貫徹到底”等他獨特的經營論也為人所知，受到許多經營者推崇。他自己也熱心培養後生和貢獻於社會，向中小企業年輕經營者等傳授人生和經營哲學的“盛和塾”不僅在國內，還在美國和中國等海外拓展。他個人出資...