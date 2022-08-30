日本力爭提前至9月啟動新疫苗接種工作

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【共同社8月30日電】30日獲悉，日本政府力爭提前至9月啟動應對新冠奧密克戎毒株的新疫苗接種工作，正就此展開協調。此前提出的目標時期是10月中旬。接種對象等將在召開厚生勞動省審議會，聽取專家意見後決定。 厚勞相加藤勝信30日在內閣會議後的記者會上，介紹了需要與製藥公司等協調進行藥事批準的程序，稱“若完成就能儘早接種，許多國民也在期待”。他強調了為提前啟動接種而努力的姿態。 圍繞應對奧密克戎的新疫苗，8月的厚勞省審議會上決定，設想以完成兩劑接種的所有人為對象10月中旬以後啟動而展開準備。 開發新疫苗的美國製藥公司輝瑞、莫德納正在日本申請藥事批准。這是奧密克戎毒株部分遺傳信息與現行疫苗混合的“二價疫苗”，預計厚勞省專門小組會近期將審議是否批准。 若獲得藥事批准，預計9月內將開始進口新疫苗。進口到啟動接種工作被認為需要一定的運送時間。據政府相關人士透露，將視進口到國內的時機以及地方政府的準備情況，判斷開始接種的時期。（完）