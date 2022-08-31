日本結核病確診患者下降 首次成為低蔓延國

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【共同社8月31日電】日本厚生勞動省30日宣佈，日本2021年每10萬人中確診的結核病患者已降至9.2人。自1950年代開始調查以來首次降至10人未滿，成為世界衛生組織（WHO）認定的“低蔓延國”。 參與統計的結核預防會結核研究所所長加藤誠也表示，受新冠疫情導致就診受限的影響，也可能有人患上結核病卻未接受診斷，“不能僅僅認為人數減少是好事，還需要謹慎評估”。 日本從明治時代起，由於工廠勞動者激增等原因，結核病在國內大範圍蔓延，甚至被稱為“國民病”。戰後結核病的確診比例依然偏高，但已逐漸下降。 根據公佈的數字，2021年新增患者11519人，較2020年減少1220人。從都道府縣來看，每10萬人中的患者人數靠前的地區為長崎（13.5人）、大阪（13.3人）、德島（12.9人）。 患者以老年人居多，70歲以上佔63.6%。外國出生的患者比例達到11.4%，近年來呈上升趨勢，厚勞省正在為實施入境前檢查做準備。（完）