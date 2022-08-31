聚焦：稻盛和夫秉持「為社會」理念 培養無數經營者

Newsfrom Japan

【共同社8月31日電】

成為其代名詞的「阿米巴經營」、闡釋領導者心態的「利他之心」……日本京瓷公司創始人稻盛和夫一生秉持著「應為社會做些什麼」的信念。設立第二電電企劃（現KDDI）使其在資通訊事業飛速發展的時代領先一步，他為日本航空經營重組也是傾盡全力。約2.6萬人從培養年輕經營人才的「盛和塾」啟程，稻盛的經營哲學傳遍了全世界。

▽凝聚力

「讓我們一起改變日本吧。」曾在京瓷和日航輔佐稻盛的MTG公司（名古屋市）董事長大田嘉仁在相識時大受衝擊。他回憶說：「贏得人心的能力是壓倒性的。正因為有凝聚力，才克服了重重困難。」

稻盛後半生傾注精力的工作之一是通訊事業。為回應通訊自由化的時代需求，1984年稻盛成立第二電電，挑戰NTT的壟斷格局。結果隨著競爭日趨激烈，通信資費大幅下降。

稻盛後來說：「當時日本的通信資費從全球來看也屬於過高，不僅對國民造成沉重負擔，也引起了阻礙健全經濟發展的不滿。」

除長途電話外，第二電電擴大數據通訊、手機等業務，1993年還完成了上市。在稻盛「為了國民要儘可能下調長途電話收費」的口號下，大膽挑戰擁有壓倒性實力的NTT的「稻盛主義」成為了打破國內通訊業壟斷格局的突破口。

▽政府欽點

對於2010年1月申請適用《公司更生法》的日本航空，稻盛接下經營重組任務是受到當時的民主黨政府欽點。他於2010年2月出任日航董事長，2012年9月實現重新上市。從破產到重生僅用了約2...