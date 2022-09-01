詳訊：日本入境人數上限9月7日起提高至5萬人

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【共同社8月31日電】日本首相岸田文雄31日在記者會上表示，政府將從9月7日起放寬新冠邊境口岸對策，把單日2萬人的入境人數上限提高至5萬人。以所有國家為對象，外國遊客也可參加不帶導遊的團隊游入境。 政府考慮結合疫情或進一步放寬限制。雖然希望能帶動地區經濟活力，但仍維持限制措施，包括必須取得疫情前不需要的旅遊簽證等，因此預計訪日遊客不會大幅增加。 岸田在記者會上強調：“為了和七國集團（G7）一樣使遊客能順利入境，希望進一步放寬措施。” 不帶導遊的團隊游放開後，預計遊客只需購買機票和住宿的旅遊套餐產品，就可根據當天的情況自由遊覽景點等。觀光廳介紹稱新的旅遊接待方案詳情正在討論。據稱將修改6月訪日游解禁時制定的政府方針，寫進詳細規定。 9月7日起，入境時可用新冠疫苗接種3劑的證明，代替此前入境時要求的離境前72小時內的檢測陰性證明。 關於調整全國範圍“全數掌握”所有新冠患者以及居家療養時間，岸田表示“將再觀察一陣子疫情後決定時間”。關於應對奧密克戎毒株的疫苗，他稱“計劃10月開始的接種將進一步提前”。（完）