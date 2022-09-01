日本書店紛紛設置著作專區追悼稻盛和夫

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【共同社9月1日電】日本京瓷公司創始人、名譽董事長稻盛和夫去世的消息傳出後，全國各地書店紛紛設置追悼區，陳列其總結經營哲學和人生觀等的著作。稻盛包括合著在內共著有72本，累計發行量超過2200萬冊，在中國等海外也頗受歡迎。國內出版社也有增印的動向，這位“經營之神”留下的文字或再受矚目。 稻盛的著作中，不僅是經營相關理念，還講述人格和道德的重要性。以代表作《活法》為主，被翻譯成約20國語言。據悉在海外發行的書籍有九成以上是中國，電商龍頭企業阿里巴巴集團創始人馬雲等許多中國企業家被認為從稻盛的經營哲學中取經。 京瓷總部所在地京都市的丸善京都總店設置追悼區，陳列了《活法》等約10本著作。知曉稻盛去世消息後前來的滋賀縣立大學大一學生小坂修也（18歲）說：“我和稻盛一樣，在大學的專業是化學系。想拜讀作品，對自己的活法有一個參考。” 設置同樣追悼區的丸善丸之內總店（東京）的副店長友田健吾回顧稱：“他是一位受到從新入職員工到老年人的廣泛讀者群支持的人。” 從事大量著作出版等業務的PHP研究所已決定，《追求成功的熱情》等4本著作將總計增印1.5萬冊。致知出版社也將探討增印部分書籍。（完）