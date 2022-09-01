日本政府舉行設想大地震的綜合防災訓練

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【共同社9月1日電】日本政府在1日“防災日”實施了設想發生南海海槽大地震的綜合防災訓練。為防止新冠疫情蔓延，採取精簡參加會議的人數等措施，首相岸田文雄等確認了掌握災情、呼籲國民配合等緊急應對的步驟。以採取保護生命免遭大地震和海嘯傷害的行動。 明年是關東大地震發生100週年，在千葉市還實施了設想首都直下地震等的9都縣市聯合防災訓練。岸田乘坐直升機赴當地，視察了自衛隊和消防的救助活動情況。 綜合防災訓練設想了早晨7點10分前後，以和歌山縣南方近海為震源發生裡氏9.1級大地震。靜岡、愛知、三重、兵庫、和歌山、德島、香川、愛媛、高知、宮崎各縣觀測到震度（日本標準）7，山梨、岐阜、滋賀、京都、大阪、奈良、岡山、廣島、山口、大分各府縣觀測到震度6強。 在首相官邸4樓的大會議室，召開了國土交通相齊藤鐵夫、防災擔當相谷公一等閣僚出席的緊急災害對策總部會議。岸田稱“將把救助生命放在第一位，全力採取災害應急對策”，指示各閣僚掌握災情。鑑於通過視頻會議系統連線的愛知縣知事大村秀章彙報稱“大海嘯已抵達海岸”並請求中央政府支援，臨時內閣會議上敲定了有關處理災害緊急事態的基本方針。 岸田此後在記者會上介紹災情，稱確認到太平洋一側為主許多建築物倒塌、大規模火災、因海嘯被淹。他呼籲國民“採取保護生命的行動”，並稱再次發生大地震的可能性很高，強調“關東到九州的太平洋一側居民採取固定家具和日常防備措施”。 在緊急災害...