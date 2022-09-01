調查顯示疫情下卡拉OK失寵 宅家玩遊戲受青睞

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【共同社9月1日電】日本總務省8月31日公佈的2021年“社會生活基本調查”顯示，前往卡拉OK或遊樂場的人比2016年的上次調查大幅減少，而在家中玩遊戲或聽音樂的人則有所增加。總務省統計局分析認為“是受到新冠疫情蔓延的影響”。 調查詢問受訪者在2020年10月起一年內如何度過自由時間。至少去過一次卡拉OK的人較上次調查下降17.2個百分點至13.5%。遊樂場、動植物園和水族館下降14.8個百分點至19.0%。去電影院看電影也下降9.8個百分點至29.8%。 另一方面，用智能手機等玩遊戲的人為42.9%（上升7.1個百分點），用智能手機等聽音樂的人為53.5%（上升4.5個百分點）。 一年裡外出旅行或遊玩的人占到49.5%。為1976年開始此項調查以來的最低紀錄，比上次調查下降了24.0個百分點。 調查每5年實施一次，主要關注國民如何度過一天，並以年為單位分析行動。截至去年10月，10歲以上的約18萬人作出了回答。（完）