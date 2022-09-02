日本4縣率先簡化新冠感染者“全數掌握”

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【共同社9月2日電】對於“全數掌握”所有新冠確診者的方法進行簡化的新機制2日在日本宮城、茨城、鳥取、佐賀4縣開始實施。上報對象限定為老年人等高風險人群，旨在減輕輸入感染者信息的醫療一線的負擔。年輕的輕症患者等不再是保健所的健康觀察對象。不過，即使重症化風險低的人也有可能病情突然惡化，如何進行看護成為課題。對感染者總數的統計則將繼續。 作為邁向與新冠共存的過渡政策，政府擬在全國統一實施簡化機制，正就此展開協調。在此之前，各地若向厚生勞動省提出申請，就可率先實施。據悉長崎縣計劃2日提出申請，最快下週開始實施。 作為此次“緊急避難措施”，政府允許基於都道府縣的判斷進行簡化。上報對象限定為65歲以上人士、需要住院者、重症化風險高的人士、孕婦。其他人群則僅上報各年齡段的人數，以便能監測疫情動向。 厚勞省受理率先實施的首次申請截止日期為8月29日，共有4縣提出申請。 全國知事會及日本醫師會等要求實施簡化。全國知事會的新冠對策總部9月1日彙總了緊急建議，要求明確在全國統一實施的時間及如何應對無需上報的輕症患者等。（完）